Елизавета II вышла в свет в стильном сиреневом наряде

Королева Великобритании Елизавета II вышла на публику в элегантном наряде темно-сиреневого цвета. Она посетила отремонтированный музей в замке Стерлинг, сообщает Обозреватель.

Свой образ монарх дополнила стильными аксессуарами. Соответствующие фото опубликовали на странице в Instagram Букингемского дворца.

Елизавета II вышла в свет в деловом длинном пальто темно-сиреневого оттенка, из-под него виднелось платье в цветочный принт. Свой образ королева завершила украшениями – брошью, шляпой в тон, серьгами, ожерельем на шее и черной сумкой.

Королева посетила музей. Источник: instagram.com/theroyalfamily

Королева в ярком наряде. Источник: instagram.com/theroyalfamily