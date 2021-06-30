Сфера туризма может потерять триллионы долларов из-за пандемии

В 2020 году международный туризм и тесно связанные с ним отрасли понесли убытки в размере 2,4 триллиона долларов США. Аналогичную цифру ожидают и в этом году. Об этом, ссылаясь на UN News, сообщает Укринформ.

По информации авторов доклада, представленного совместно со Всемирной туристической организацией ООН (ЮНВТО), в период с января по декабрь 2020 году количество иностранных туристов в мире сократилось примерно на один миллиард человек, или на 73%. В первом квартале 2021 полученные данные указывают на снижение этого показателя на 88%.

Эксперты считают, что восстановление туристического сектора значительно будет зависеть от степени доступности вакцин против COVID-19.

"Миру необходимы глобальные общие усилия по вакцинации", - заявила исполняющая обязанности Генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюрант.

Ожидается, что туристический сектор экономики будет восстанавливаться быстрее в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Великобритания и США. По мнению экспертов, даже в развитых странах полного обновления иностранного туризма не следует ожидать раньше 2023 года.