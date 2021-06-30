Арахамия выиграл 300 долларов, угадав счет в матче Украина-Швеция
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выиграл 300 долларов, угадав счет в матче Украина-Швеция.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Как стало известно, нардеп смотрел футбольный матч в пабе, когда ему удалось выиграть 300 долларов. Стоит отметить, что Арахамия тут же и потратил выигрыш, угостив посетителей заведения пивом.
В то же время, политик не смог вспомнить имена и фамилии украинских футболистов, которые забили голы.
"Сейчас Украина - это символ, особенно после полного поражения России. Я даже рад больше по этому поводу, чем по нашим ребятам. Когда Россия проиграла, а Украина выиграла - это особенно круто", - заявил Арахамия.