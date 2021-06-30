Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выиграл 300 долларов, угадав счет в матче Украина-Швеция.

Об этом сообщает Андрей Павловский﻿.

Как стало известно, нардеп смотрел футбольный матч в пабе, когда ему удалось выиграть 300 долларов. Стоит отметить, что Арахамия тут же и потратил выигрыш, угостив посетителей заведения пивом.

В то же время, политик не смог вспомнить имена и фамилии украинских футболистов, которые забили голы.