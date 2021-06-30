Беседин больше не сыграет на Евро-2020 из-за страшной травмы
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин больше не поможет национальной команде на Евро-2020. 25-летний футболист получил жуткую травму в матче против Швеции, когда соперник грубо влетел ему в ногу, сообщает УНИАН.
О том, что для Беседина чемпионат Европы завершился, сообщил помощник Андрея Шевченко Александр Шовковский в своем Instagram.
Артёма отправили в Киев на более тщательное обследование, после чего ему установят диагноз и озвучат сроки восстановления.
"К сожалению, великие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артёма Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений! Он вынужденно покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование!... и вернуться еще сильнее!", - отметил Шовковский.