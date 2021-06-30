Бывшего спикера Минобороны Польши могут лишить свободы на 10 лет

Бывшему спикеру Минобороны Польши Бартломею Мисевичу может грозить до 10 лет лишения свободы за торговлю влиянием, сообщает Европейская правда.

По мнению следователей, Бартломей М. (учитывая продолжение следствия, фамилии подозреваемых не разглашаются, однако здесь, очевидно, речь идет о Бартломее Мисевиче, который был пресс-секретарем при Антонии Мацеревиче. - Ред.), который превысил свои полномочия, действуя в ущерб "Польской группе вооружений". Речь идет о заключении невыгодных для компании сделок, касающихся организации концерта, фиктивных учебных служб или оборонной ярмарки.

Как было установлено, Бартломей М., действуя совместно с Агнешкой М., служащей министерства национальной обороны, нанес убытки "Польской группе вооружений" на сумму примерно 1,2 млн злотых.

Бартломей М. также ссылался на собственное влияние в министерстве национальной обороны. По данным прокуратуры, он обещал заниматься различными делами за взятки, в том числе "организацией выставки в коммерческом выставочном центре".

Бывшему пресс-секретарю и еще трем фигурантам дела грозит 10 лет тюрьмы. Еще двум обвиняемым грозит 8 лет лишения свободы.