Упрощено присоединение к газовым сетям
Верховная рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе. Народные депутаты одобрили во втором чтении законопроект №4578-1, сообщает РБК-Украина.
"За" проголосовал 261 нардеп.
Закон регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставление заявления без движения.
Юридическим лицам разрешили выбирать субъект хозяйствования, который будет обустраивать узел учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.
Подчеркнем, для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, ведь средства за обслуживание счетчика заложены в тариф.
Автор: Юлия Струк