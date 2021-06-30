Леся Никитюк покрасовалась в модном платье лета 2021

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в самом стильном шелковом платье лета 2021. Знаменитость позировала на камеру в серебристом наряде, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото звезда опубликовала на странице в Instagram. Никитюк позировала в шелковом платье серебристого оттенка с разрезом на ноге. Свой аутфит знаменитость дополнила легким макияжем с акцентом на глаза, аккуратной прической – она собрала волосы в хвост, украшениями в виде сережек и босоножками на небольшом каблуке.

Никитюк в шелковом платье. Источник: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк показала стильный образ. Источник: instagram.com/lesia_nikituk

К слову, шелковое платье – главный спутник женского гардероба в жаркие дни. В этом году популярны модели с цветочными и "мультяшными" узорами.