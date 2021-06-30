На заседание Кабмина министры пришли в футболках сборной Украины

Сегодня в 13:00 началось заседание Кабмина Украины, однако министры на него пришли в необычном образе.

С трансляции заседания правительства видно, что все министры пришли в футболках сборной Украины по футболу.

Скриншот с прямой трансляции заседания правительства

Премьер-министр Денис Шмыгаль начал заседание правительства со слов благодарности украинской сборной за победу в матче на Евро-2020. Шмыгаль подчеркнул, что такие события объединяют Украину и мотивируют на новые подвиги.

Премьер также поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 Евро-2020. К его поздравлению присоединились и все министры, которые аплодисментами высказали благодарность сборной Украины.