На заседание Кабмина министры пришли в футболках сборной Украины
Сегодня в 13:00 началось заседание Кабмина Украины, однако министры на него пришли в необычном образе.
С трансляции заседания правительства видно, что все министры пришли в футболках сборной Украины по футболу.
Премьер-министр Денис Шмыгаль начал заседание правительства со слов благодарности украинской сборной за победу в матче на Евро-2020. Шмыгаль подчеркнул, что такие события объединяют Украину и мотивируют на новые подвиги.
Премьер также поздравил сборную Украины с выходом в 1/4 Евро-2020. К его поздравлению присоединились и все министры, которые аплодисментами высказали благодарность сборной Украины.