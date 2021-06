Рейтинг самых высокооплачиваемых украинских топ-менеджеров

Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-30 самых высокооплачиваемых руководителей украинских частных компаний 2021». В нем оценили уровень дохода топ-менеджеров из 300 крупнейших в Украине частных компаний, сообщает The Page.

Зарплата ТОПа обычно состоит из базовой части и вознаграждения. В оценке использовали данные о чистой зарплате, которые предоставили крупнейшие HR-агентства Украины, названия которых по их просьбе не раскрываются. Важно и то, что оценивали доходы наемных менеджеров, а не собственников компаний.

Лидерами рейтинга уже третий год подряд оказались главы компаний Рината Ахметова: ДТЭК — Максим Тимченко и «Метинвест» — Юрий Рыженков с ежемесячными ставками порядка $60 тыс. Но с учетом бонусов, компенсаций и других выплат итоговая сумма может быть намного больше. В первую пятерку также попали Джеймс Норт из Ferrexpo с ежемесячным доходом $50 тыс., Игорь Гуцал из «Оптима-Фарм» – $40 тыс. и Олег Гез из «Укрнафты» – $40 тыс.

Зарплаты значительного числа участников рейтинга находятся в пределах $20 – 30 тыс. в месяц. Замыкает рейтинг генеральный директор «Ашан Ритейл Украина» Виктория Луценко с зарплатой $10 тыс. в месяц.

Как изменились зарплаты топ-менеджеров в 2021 году

Партнер HR-компании Odgers Berndtson Ukraine Алексей Комличенко говорит, что в 2021 году зарплатные предложения для топ-менеджеров существенно не изменились. Несмотря на локдаун ключевые лица компаний заняты постоянным поиском новых решений, для того чтобы обеспечить дальнейшее развитие бизнеса. Так что локдаун не только не снизил, но и увеличил их загрузку.

В то же время карантин, скорее, повлиял на структуру их дохода. Многие компании стали отходить от системы KPI (Key Performance Indicators (англ.) — ключевые показатели эффективности) и переходить к системе OKR (Objectives and Key Results (англ.) — цели и ключевые результаты). На первый план вышли персональные и командные цели. Внимание уделяется тому, как бизнес движется к их достижению и как понимает, что цель достигнута.

Собственники также хорошо усвоили золотое правило: если прощаешься с человеком, вряд ли найдешь дешевле. «Когда человек не ищет работу, а ему предлагают, он обычно просит некую премию» , – говорит Комличенко. Ведь люди понимают, что их приглашают не от хорошей жизни и что, возможно, компания работодателя находится в околокризисном состоянии. А в таких случаях действует еще один принцип: last – in, first – out. То есть «пришел последним, уйдешь первым».

Как кризис повлиял на структуру зарплат

В 2021 году некоторые компании пошли на снижение фиксированной части вознаграждения топ-менеджеров и увеличили бонусную составляющую. В некоторых из них изменился порядок выплат – бонусы теперь могут выплачивать не в конце года, а поквартально.

Кризис принес бизнесу не только проблемы, но и новые возможности. И это оказало влияние на взаимоотношения владельцев бизнеса с топ-менеджментом. Бывали случаи, когда собственник не выплачивал обещанное. Например, когда компания показала экстраординарный результат и оказывалось, что топ-менеджеру нужно выплатить не одну, а пять годовых зарплат. После успеха начинались разговоры: «А какой твой личный вклад? Давай пересмотрим... Давай отложим...»

Такие ситуации были всегда, но сейчас соискатели стали чаще прописывать в своих контрактах, как поступать в таких случаях.

Уменьшение карантинных ограничений добавляет бизнесу стабильности. Но это не значит, что компании в этом, да и в следующем году будут спешить отказываться от подходов к оплате сотрудников, которые они наработали за последний год.

Эксперты полагают, что продолжится тенденция снижения фиксированной части вознаграждения вплоть до 30% общей суммы выплат. Остальная часть будет зависеть от результатов. При этом от работодателей и далее будут ожидать выплат не в конце года, а поквартально. Возможно, такой подход станет доминирующим в оплате труда топ-менеджеров в ближайшие годы.