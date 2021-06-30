Министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани заявил, что украинский язык стал обязательным для египетских отелей, где проживают туристы из Украины, сообщает 5 канал.

Правительство дало распоряжение работникам туристической отрасли, чтобы на украинском, например, дублировать информационные материалы в гостиницах.

Также Египет заинтересован в украиноязычном персонале. И уже вскоре заработает туристическая горячая линия, где тоже будут использовать украинский, пообещали в египетском правительстве.

"Я был в Украине с официальным визитом. И это было первой просьбой, которую я получил. Туристы любят, когда они получают услуги на украинском языке в гостиницах, в которые приезжают. После моего возвращения мы попросили гостиницы использовать украинский везде, где это возможно.