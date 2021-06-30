Межбанк: курс качнулся в обратную сторону

В среду снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ прекратилось.

Экспортеры, которым Госказначейство выплатило компенсацию налога на добавленную стоимость, не вышли на рынок с продажами. Не видно сегодня продаж валюты и от нерезидентов, которые не проявили большого интереса к прошедшему вчера аукциону по размещению ОВГЗ. Зато спекулянты, четко почувствовав, что снижение прекратилось, бросились фиксировать прибыль, добавив свои заявки к заявкам остальных покупателей. Поэтому котировки, ненадолго опустившись ниже уровня 27,20 гривен, быстро вернулись назад и к обеду поднялись до 27,24-27,26 гривен.

Отреагировали на изменение ситуации и на наличном валютном рынке. Ценники на продажу наличного «американца», которые вчера вечером опускались до 27,15-27,16 гривен, опять пошли вверх, достигнув к обеду 27,19-27,20 гривен. Некоторые сети обменных пунктов пытались ставить доллар на продажу по 27,22-27,24 гривен, но желающих брать по такой цене сегодня немного.

Евро на FOREX сегодня продолжил снижение к американскому доллару и опустился до отметки 1,1882 доллара. Этот фактор компенсировал небольшой рост ценника наличного доллара. В результате наличный евро в первой половине дня среды торгуется стабильно в пределах 32,41-32,45 гривен.

Польский злотый остался на прежнем уровне: сегодня в Киеве его можно купить по 7,15-7,16 гривен.

Российский рубль в первой половине дня продолжил снижение к американскому доллару и к обеду достиг отметки 73,20 рубля за доллар. Цена наличного рубля в столице осталась на прежнем уровне: как и вчера, большинство обменок продают его по 3,73-3,75 гривны за 10 рублей. Но появились предложения и по 3,71-3,72 гривны за 10 рублей.