Генпрокуратура будет настаивать на продлении домашнего ареста Медведчука

В мае Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест политика.﻿ Об этом, ссылаясь на Офис генпрокурора, сообщает РБК-Украина.

Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля, сообщили в ОГУ.

Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку.

На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, "полностью соблюдает все условия домашнего ареста".

Автор: Олег Черныш