Генпрокуратура будет настаивать на продлении домашнего ареста Медведчука
В мае Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку, отправив его под круглосуточный домашний арест. Офис генпрокурора будет просить продлить домашний арест политика. Об этом, ссылаясь на Офис генпрокурора, сообщает РБК-Украина.
Прокурор будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля, сообщили в ОГУ.
Адвокат нардепа, которого подозревают в госизмене, Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку.
На данный момент подозреваемый, по словам адвоката,
"полностью соблюдает все условия домашнего ареста".
Автор: Олег Черныш