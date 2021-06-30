На Франковщине в реке нашли тело мужчины, который утонул, спасая дочерей

В Ивано-Франковской области в реке Днестр спасатели нашли тело мужчины, который утонул, спасая своих дочерей. Было обследовано дно реки на площади 6,5 тыс. м. кв, сообщает Корреспондент.

"В течение нескольких дней спасатели проводили работы по поиску человека, который исчез в воде, спасая дочерей - он погрузился, чтобы вытолкнуть их на поверхность. В первый же день было привлечено семь единиц техники, из них два плавсредства, 22 человека личного состава и проведено обследование акватории дна и русла реки Днестр", - говорится в сообщении.

Спасатели обследовали дно Днестра на площади 6,5 тыс. м.кв. с помощью эхолота, устройства Кошка и квадрокоптера.

Тело мужчины было найдено в среду, 30 июня, в 9:55.

Напомним, трагедия произошла у села Козин вечером 28 июня. Отец и его три дочери, 8, 10 и 11 лет, купались в реке, когда одна из девочек стала тонуть. Ребенок ухватился за сестру и начал тащить за собой на дно.

Отец сумел вытолкнуть девочек на поверхность к мели. Однако сама скрылся из виду. Спасатели в тот же день начали его поиски.