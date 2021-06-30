У Ахметова намекнули на продажу Укртелекома

Глава СКМ Рината Ахметова Олег Попов намекнул на возможную продажу "Укртелекома" - по его словам, потенциально телекоммуникации могут быть первым направлением, из которого выйдет группа, сообщает Экономическая правда.

"Наша группа очень тщательно разбирается в потенциале. Если взять телекоммуникации, то там был когда-то потенциал, он и сейчас есть, но устраивает ли этот потенциал наш аппетит, я не уверен.

Поэтому, может быть, потенциально телекоммуникации будут первыми на выход, но окончательного решения еще нет", - ответил Попов на вопрос, какие из направлений СКМ считает малоперспективными и намерен выйти из них.

Отметим, что в телекоммуникационный бизнес СКМ входят "Укртелеком" и группа "Фарлеп-Оптима Телеком" (бренд Vega).