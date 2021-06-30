СБУ завершила расследование дел против двух соратников Медведчука

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование по делам в отношении двух руководителей общественного движения "Украинский выбор". Их подозревают в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, сообщает РБК-Украина.

"Следователи СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора завершили досудебное расследование в уголовных процессах в отношении двух руководителей общественного движения "Украинский выбор". Их подозревают в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь" , - говорится в сообщении пресс-службі СБУ.

Подозреваемыми являются руководители инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", которые действовали в Севастополе. А именно - Комелов И. М. и Синявский А. В.

Досудебным расследованием установлено, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит".

"Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы "вождей" указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории полуострова Крым в марте 2014 года" , - рассказали в СБУ.

Установлено, что за указанную преступную деятельность представители государства-оккупанта наградили подозреваемых ведомственными медалями "За возвращение Крыма".

Сейчас обвинительные акты в отношении указанных лиц по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, направлены в суд.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15-ти лет.

Автор: Андрей Василюк