В Одесской области задержали партию кокаина из Эквадора на $10 млн

В Одесской области задержали партию кокаина из Эквадора на $10 млн
Фото: иллюстрационное

Крупную партию кокаина задержали в порту «Пивденный» сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и полицейские, сообщает Думская.

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Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, 46 наркотических брикетов общей массой почти 57 кг обнаружили в контейнере, прибывшем из Эквадора.

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По данным СБУ, на черном рынке стоимость такого груза составляет почти 10 миллионов долларов США.

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Информацию о том, что в Южный должно зайти судно с контрабандой наркотиков, правоохранители получили заранее. Кокаин был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами.

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Следователи начали уголовное производство по части 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

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