В Одесской области задержали партию кокаина из Эквадора на $10 млн

Крупную партию кокаина задержали в порту «Пивденный» сотрудники СБУ, пограничники, таможенники и полицейские, сообщает Думская.

Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, 46 наркотических брикетов общей массой почти 57 кг обнаружили в контейнере, прибывшем из Эквадора.

По данным СБУ, на черном рынке стоимость такого груза составляет почти 10 миллионов долларов США.

Информацию о том, что в Южный должно зайти судно с контрабандой наркотиков, правоохранители получили заранее. Кокаин был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами.

Следователи начали уголовное производство по части 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).