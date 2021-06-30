Что ожидается на валютном рынке в четверг

Последний день месяца ознаменовался ростом котировок доллара на межбанковском﻿ валютном рынке. Сразу несколько факторов сыграли сегодня против гривны.

Прежде всего, экспорт, которому накануне выплатили крупную сумму компенсации НДС, прекратил продажи. Не появились сегодня и нерезиденты, участие которых во вчерашнем аукционе Министерства финансов по размещению ОВГЗ было более чем скромным. После нескольких дней превышения предложения над спросом создалась абсолютно противоположная ситуация, на которую мгновенно отреагировали спекулянты. Они оперативно откупили проданную ранее по более высоким ценам валюту, а затем начали играть на повышение. После обеда на рынке появились заявки от самих банков, которые выравнивали валютную позицию, чтобы уложиться в требования нормативов НБУ. Вынужденные покупать по любой цене, они своими заявками лишь сыграли на руку спекулянтам, которые разогнали котировки до 27,28 гривен на покупке и 27,33 гривен на продаже.

Закрыли торги среды на 10 копеек на покупке и на 14,1 копеек на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,16/27,25 (покупка/продажа).

Торги среды открылись узко как для конца месяца: спрэд на старте составил 9 копеек. Опытные участники торгов заранее просчитали, как будет развиваться ситуация, и сходу ринулись в бой: в 9:40 кто-то одним махом купил 5 млн долларов по 27,18 - так начались сегодняшние торги. Дешевые сделки – по ценам ниже 27,20 гривен – шли буквально полчаса; при этом все дешевые предложения тут же раскупались. Продавцы сообразили, что тренд переменился, и начали поднимать ценники. До конца обеденного перерыва клиентские сделки шли в диапазоне 27,22-27,25 гривен, но после обеда на рынок начали выходить со своими собственными покупками и продажами банки. Здесь началось настоящее противостояние: одним обязательно надо было купить, а другие не соглашались уступать. В результате котировки поднялись до 27,28 на покупке и 27,33 на продаже. В районе дневных максимумов и завершились непростые торги среды.

Котировки закрытия – 27,27/27,32 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня был ниже на 95 млн по сравнению с вторником и составил 155,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2158 гривен.

Официальный курс доллара на 1 июля установлен на отметке 27,2275 гривен за доллар, рост на 5,12 копеек.

Официальный курс евро на 1 июля установлен на отметке 32,3463 гривны за евро, рост на 4,45 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1847. Сегодня евро с 1,1908 опустился до 1,1847 доллара на фоне общего укрепления американского доллара после публикации предварительных данных о занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP.

Российский рубль в течение дня продолжил снижение по отношению к американскому доллару, и даже возобновление роста мировых цен на нефть не смогло этому помешать. К вечеру он опустился до 73,20 рублей за доллар и состоянием на 19:30 торгуется в узком диапазоне 73,11-73,18 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по цене от 3,71 до 3,75 гривен за 10 рублей, причем предложений по 3,71-3,72 гривны было гораздо больше, чем вчера.

Что ожидается на валютном рынке в четверг

Начало нового месяца всегда означает рост спроса на иностранную валюту. Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым уже выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Если учесть, что в последний день месяца котировки пошли вверх, фактор инерционного движения также может иметь место.

Остается лишь надеяться, что рост котировок заинтересует крупных продавцов валюты, таких как «Укравтодор» или «Нафтогаз Украины», и они не захотят упускать возможность выгодно продать валюту. В этом случае завтра мы увидим торможение роста, хотя оно будет уже явно выше уровня 27,30 гривен.

Наличный доллар к вечеру среды подорожал до 27,22-27,24 гривен: по такой цене его продавали не только в Киеве, но и других крупных городах страны. Рост наличного «американца» хоть и отстает от безналичного доллара, но реакция все равно есть. Завтра масла в огонь подольют коммерческие банки, которые начнут поднимать ценники в своих обменках, так что процесс продолжится.

Чуть больше повезет тем, кому понадобится покупать наличный евро. Снижение на FOREX компенсирует рост наличного доллара. Два фактора практически уравновесили друг друга, поэтому евро продолжает держаться примерно на одном уровне. И сегодня вечером, и завтра утром найти евро по 32,41-32,45 гривны в столице не составит труда.

Что касается российского рубля, он опять движется синхронно с гривной, а именно падает. Поэтому завтрашние цены на наличный рубль останутся на прежнем уровне в районе 3,71-3,75 гривны за 10 рублей.