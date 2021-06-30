Укрпошта вводит упрощенный режим доставки посылок в Евросоюз

Начиная с четверга, 1 июля, украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в страны Европейского Союза. Новые правила касаются прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физических лиц, сообщает Страна.ua.

В сообщении пресс-служба Укрпошты говорится, что теперь ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления и существенно сократится время прохождения таможенного контроля.

В Укрпоште рассказали, что ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие, будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки.

Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете Укрпошты, будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. Таким образом растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.

Чтобы правильно оформить отправление в личном кабинете Укрпошты согласно новым правилам нужно:

в таможенной декларации почтового образца в личном кабинете Укрпошты нужно ввести налоговый код торговой платформы (номер из 12 цифр, присваиваемый после совершения покупки), указав " Sold on _____- marketplace . VAT has been paid. IOSS number : ____ "в Личном кабинете в поле " Информация для таможен стран ЕС".

ввести код товара, который соответствует международной базе товарных кодов (коды товаров можно найти в открытом доступе в интернете)

указать валюту (евро) и страну происхождения (для товаров произведенных в Украине указать Украины)