На Херсонщине судили нелегальных перевозчиков в Крым

Дельцов, которые зарабатывали на незаконных перевозках людей через КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом, начали привлекать к Уголовной ответственности. Слушания одного из первых таких дел завершились в Херсонском городском суде, сообщает Новый день.

На скамье подсудимых оказались работник частного предприятия из Запорожья и водитель местной станции «скорой помощи». В свободное от основной работы время они организовали нелегальную доставку пассажиров в Россию через Крым. Причем особо не хитрили: у железнодорожного вокзала Запорожье водитель «скорой» с напарником на частном микроавтобусе «Рено Трафик» подобрали четырех желающих попасть в российский Краснодар. Довезли их до КПВВ «Чаплинка», где пассажиры вышли из микроавтобуса, и пересекли контрольный пункт въезда-выезда на своих ногах. «Рено» проехал по ним. За линией разграничения люди снова сели в салон микроавтобуса, и он повез их Крымом, а далее через Керченский мост - в конечную точку маршрута.

Затем перевозчики взяли двух пассажиров в обратный путь, и вернулись домой, где их уже ождали «компетентные органы», ведь такие путешествия - не только пассажирские перевозки без лицензии, которые наказывается административным штрафом, но и незаконная переправка групп людей через государственную границу по предварительному сговору. За это уже предусмотрена ответственность по части второй статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Обоих перевозчикам-нелегалам суд приговорил к пяти годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.