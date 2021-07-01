Археологи обнаружили "змеиный посох", которому 4400 лет

В Финляндии археологи обнаружили деревянный посох в виде змеи в натуральную величину. Возраст находки около 4400 лет. Ученые считают, что посох использовался в магических ритуалах шамана каменного века, сообщает Обозреватель.

Посох был вырезан из цельного куска дерева. Он имеет длину 21 дюйм (более 53 см) и толщину около дюйма (2,54 см) в самом широком месте, с чем-то похожим на змеиную голову с открытым ртом, передает NBC News﻿.

Находку сделали в слое торфа примерно в 75 милях к северо-западу от Хельсинки, на доисторическом заболоченном участке, который, по мнению археологов, был заселен людьми эпохи неолита (поздний каменный век) 4-6 тысяч лет назад.

Деревянный посох в виде змеи. Источник: NBC News

"Моя коллега нашла его в одном из наших окопов прошлым летом... Я подумала, что она шутит, но когда я увидела голову змеи, меня охватила дрожь. Лично мне не нравятся живые змеи, но после этого открытия они мне начали нравиться" , – рассказала археолог из Университета Турку Сату Койвисто.

По мнению ученых, посох мог использоваться в магических ритуалах шаманом и теми, кто общался с духами так же, как "знахари" традиционных индейских преданий. Считается, что древние народы этого региона исповедовали такие шаманские верования, в соответствии с которыми естественный мир был населен множеством обычно невидимых сверхъестественных духов или призраков.