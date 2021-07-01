Во Франции разрешили бесплатно оплодотворять одиноких женщин и лесбиянок

Во Франции парламент принял закон о бесплатном искусственном оплодотворении для одиноких женщин и лесбийских пар, сообщает УНИАН.

Отныне бесплатный доступ к таким процедурам иметь все женщины до 43 лет. Ранее право на бесплатное искусственное оплодотворение имели только гетеросексуальные пары. Последние два года в стране продолжались горячие общественные дебаты по этому поводу.

Социальный опрос показал, что больше двух третей французов поддерживают новый закон.