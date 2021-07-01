1 июля 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день шутки, День Куриного Бога, Международный день куриных крылышек, День изобретения солнцезащитных очков, День ранней пташки, День второй половины года, Международный день регги, Всемирный день белой ленты против нищеты, сообщает УНИАН.

В Украине - День архитектуры, День следователя, в США - День преданности долгу, День почтового индекса, День почтового работника, День почтовой марки, День американского зоопарка, День телевизионного наследия, День креативного мороженого, День финансовой свободы, День имбирного печенья, в Канаде - День Канады, в Индии - День доктора, Праздник посадки деревьев, в Польше - День собаки, в Лесото - День семьи, в Китае - День Коммунистической партии, День специального административного региона Гонконг, в Азербайджане - День бакинцев, в Мексике - День инженера, в Бахрейне – День инженера, в Гане - День республики, в Бурунди - День независимости, в Таиланде - День скаута, в Новой Зеландии, Австралии - День тартана, в Синт-Мартене - День освобождения от рабства, в Египте - Банковский выходной, в Суринаме - День свободы, в Болгарии - Праздник «Джулая», в Руанде - День независимости, в Сомали - День союза, в Кыргызстане - День налогового работника, в Армении - День работников прокуратуры, в Сингапуре - День Вооруженных сил, на Британских Виргинских островах - День территории, в Португалии - День Мадейры, в Венгрии - День государственных служащих и правительственных чиновников, в Ботсване - День Серетсе Хама.

Памятные даты 1 июля, годовщины и события

В 1837 году в Англии и Уэльсе была создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.

В 1875 году начал деятельность Всемирный почтовый союз.

В 1877 году стартовал первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители заплатили один шиллинг.

В 1915 году состоялась первая в мире сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов».

В 1921 году в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.

В 1923 году в Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев. Канадские китайцы этот день отмечают как День унижения.

В 1929 году американский художник Элзи Сигар создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

В 1963 году Министерство почт США ввело почтовые индексы.

В 1969 году в Дании впервые в мире были разрешены выпуск и распространение порнографической продукции.

В 1997 году Гонконг вновь стал частью Китая.

В 2000 году в США было разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.

Какой сегодня церковный праздник

1 июля по народному календарю отмечается древний славянский праздник - Ярилен день, он посвящен богу солнца Яриле. Существует и другое название праздника – «Макушка лета». В древности в этот день просили помощи у небесных светил и природы в целом.

Что сегодня нельзя делать

Не нужно лениться. Чтобы не запустить в дом беду, не рекомендуется пускать в дом незнакомых людей. Нельзя занимать деньги.

Приметы на 1 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- следующие за праздником семь дней будут жаркими;

- утром туман - ближайшие дни будут погожими;

- много росы - уродится просо.

Именины 1 июля

Именины у Леонтия, Александра, Ипатия, Василия, Феодула, Сергея, Никанора и Виктора.