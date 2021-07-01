В РФ заявили, что Навальный дважды говорил о побеге из тюрьмы

Российские тюремщики заявили, что оппозиционер Алексей Навальный якобы дважды говорил о побеге из тюрьмы, сообщает УНИАН.

Это следует из решения Преображенского суда Москвы. Ранее он признал законной постановку Навального на учет как склонного к побегу.

"В ходе заседания [комиссии по постановке на профилактический учет] был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России ("Матросская тишина", - ред.), который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег.

Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на три месяца", - следует из решения суда.

Сам Навальный на заседании суда по жалобе на решение о постановке его на профилактический учет объяснил свои слова о побеге шуткой.