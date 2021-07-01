Штормовое предупреждение: в Украине ожидаются град и сильные грозы

По прогнозам синоптиков, 1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, будут наблюдаться грозы, местами возможны даже град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в западной части страны будет дождливой, объявлено I уровень опасности - желтый.

Кроме того, в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Луганской областях предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

ДСНС также сообщила о штормовом предупреждении в Украине. В Киеве и Киевской области 1 июля прогнозируют грозы, град и сильный ветер.