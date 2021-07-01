Горячая брюнетка: как выглядит жена Артёма Довбика

Эмоции украинцев после победы главной команды страны над Швецией в 1/8 Евро-2020 до сих пор не улеглись, а особое внимание общества теперь приковано к Артёму Довбику, сообщает Телеграф.

Именно форвард СК "Днепр-1" удачно вышел на замену в овертайме и забил головой победный мяч, сделав счёт 2:1 в пользу команды Андрея Шевченко. В 1/4 турнира "жёлто-синие" сыграют против англичан.

Интерес появился и к жене Артёма - брюнетке по имени Юлия, которая также родом из Черкасс. Её аккаунт в Инстаграме закрыт, однако немало совместных фото можно найти на странице самого нападающего. К примеру, можно отметить, что отношения пары длятся минимум с 2017-го - именно 22 ноября того года появилось их общее совместное фото, и сделано оно было на отдыхе. Тогда Довбик выступал ещё за другой клуб с Днепра - легендарный ФК "Днепр", которого на данный момент нет на футбольной карте Украины.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Dovbyk(@tema_dovbyk)

А вот, к примеру, как пара отмечала Новый год образца 2019-го:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Dovbyk(@tema_dovbyk)

В июле 2020-го Артём и Юлия связали себя узами брака, из чего можем сделать вывод, что скоро им отмечать годовщину. Со свадьбы также можно увидеть много ярких совместных фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Dovbyk(@tema_dovbyk)

А вот так уже семейная пара гуляла по родным Черкассам в мае этого года:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Dovbyk(@tema_dovbyk)

Также после матча со шведами Юлия дала небольшое интервью каналу 1+1: