В Украине нашли 30-летний ЗАЗ без пробега

Автомобиль покрыт толстым слоем заводского консерванта на основе парафина, сообщает Автоцентр.

В наши дни найти культовый ЗАЗ-968 в отличном состоянии довольно непростая задача. Большинство сохранившихся машин давно не на ходу и доживают свой век на задворках. Но встречаются и уникальные экземпляры, которые находятся в отличном состоянии.

Именно такой автомобиль удалось найти украинскому блогеру Roma Uracco. На Запорожце, который сошел с конвейера в 1992 году, сохранились заводские свинцовые пломбы, а его кузов все еще покрыт слоем заводского консерванта. Малолитражка простояла в гараже почти 30 лет и ни разу не выезжала на дороги. На ее одометре зафиксирован пробег в 81 км.

Судя по наклейкам на стекле, это не простая версия. Она предназначена для людей с инвалидностью, у которых повреждена или ампутирована одна нога (заводской индекс 968МД). Автомобиль оснащен только педалью сцепления. Подача топлива осуществляется с помощью подрулевых лепестков газа, а торможение – посредством рычага, расположенного возле коробкой передач.

Оснащается культовый автомобиль стандартным 1,2-литровым четырехцилиндровым карбюраторным мотором мощностью 41 л.с. С таким агрегатом первую «сотню» Запорожец набирает за 32 секунды, а максимальная скорость составляет 118 км/ч.