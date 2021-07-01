Украинцы рассказали, как часто готовы менять автомобиль

Времена, когда автомобиль покупался «на века», прошли – почти половина украинских владельцев не настроена держать одно и то же авто в гараже дольше трех лет, сообщает автоРиа.

В течение двух недель более полутора тысяч респондентов, преимущественно автомобилистов - пользователей, отдавали свои голоса в опросе о том, сколько времени они пользуются или планируют пользоваться одним автомобилем до принятия решения о смене его на следующий.

Не разжигая интриг, сразу сообщим результат: 77% участников опроса не планируют садиться за руль одной и той же машины дольше, чем в течение пяти лет. И именно этот вариант отдельно тоже получил наибольшую поддержку: 24%.

Однако если сложить вместе ответы в диапазоне между «до одного года» и «до трех лет», получим значение 47%! То есть, почти половина украинских автомобилистов готовы в будущем (или уже живут в таком ритме) менять авто на другое до момента, когда время его пребывания в одних руках составит до трех лет.

Довольно неплохие результаты, особенно в свете того, что неоднократно в медиапространстве или социальных сетях появлялись сообщения о якобы самом старом автопарке на планете, склонности наших сограждан к покупке «автошрота» и превращения Украины в «свалку еврохлама». При таких темпах смены транспорта упомянутые явления точно не больше, чем выдумки, созданные ради привлечения внимания «на хайпе».

Однако, при такой частоте смены автомобилей возникают некоторые другие не то чтобы проблемы, а, скажем так, особенности покупки машин на нашем авторынке. Простыми словами, если вы рассматриваете легковушки возрастом 10-15 лет, шансы на то, что продает ее тот, кто когда-то купил ее в автосалоне, не более 12%, да и то теоретически. Скорее всего это транспортное средство уже сменило не менее 3-5 владельцев, а может и больше.

В целом такое положение дел не составляет особой проблемы, разве что кроме того, когда кто-то из многочисленных владельцев такого авто содержал его в режиме не «для себя», а «на продажу», - то есть, эксплуатировал машину до потребности в недешевом ремонте. А когда она возникла - решил ее продать, чтобы не иметь лишних хлопот и затрат.