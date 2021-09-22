Причины ощущения жара во всем теле без температуры

Прилив жара - знакомое многим чувство. Но если подобное состояние стал часто повторяться, то это сигнал того, что пора проверить свое здоровье. Какие причины могут быть в приливах жара, сообщает Ukr.media.

Вегето-сосудистая дистония

Этот синдром представляет совокупность симптомов, которые возникают при нарушении функционирования вегетативного отдела нервной системы, в свою очередь провоцируя сбой в работе многих внутренних органов и систем. Приливы жара является одним из проявлений вегето-сосудистой дистонии. Кроме этого у человека с подобной проблемой может усиливаться процесс потоотделения, возникать тахикардия и повышаться артериальное давление.

В большинстве случаев это состояние вызывают психологические проблемы, поэтому бороться с приливами, как с одним из проявлений вегето-сосудистой дистонии, с помощью лекарственных средств не всегда имеет смысл. Самым простым способом успокоиться, нормализовать частоту сердечных сокращений и дыхания является применение дыхательных упражнений. Сначала нужно сделать медленный вдох, что займет 4 секунды, дальше нужно задержать дыхание в течение 7 секунд, и медленно выдохнуть, в течение 9 секунд, втягивая живот. Следите, чтобы при этом не возникало болезненных ощущений.

Высокое кровяное давление

Притоком жара могут страдать и люди с гипертонией. Кроме этого при повышении давления у человека появляется одышка, учащается биение сердца, в области сердца может возникнуть боль. Это состояние нельзя игнорировать, иначе человеку грозит инсульт. При проявлении подобных симптомов лучше обратиться к врачу, который назначит правильный курс лечения и даст рекомендации по изменению образа жизни.

Заболевания щитовидной железы

При сбоях в работе щитовидки, происходит увеличение или сокращение выработки тех или иных гормонов. Среди проявлений этого процесса можно обнаружить и приливы жара. Например, люди с гипертиреозом, при котором активируется чрезмерное производство тиреоидных гормонов, могут чувствовать жар в теле, даже когда температура воздуха в помещении абсолютно комфортна. При частых приливах стоит пройти обследование, сделать УЗИ щитовидной железы и проверить уровень гормонов. При обнаружении проблемы необходимо начать лечение.