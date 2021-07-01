"Динамо" нашло замену травмированному Беседину

"Динамо" может купить хорватского нападающего "Горицы" Кристиана Ловрича в качестве замены Артему Беседину, который получил травму в матче Евро-2020 против Швеции. Ожидается, что украинский футболист пропустит около шести месяцев, сообщает Обозреватель.

Как пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside"﻿, 25-летний игрок является главной кандидатурой столичного клуба по соотношению цена/качество. Отмечается, что в зимнее межсезонье руководство команды отказалось платить 2,8 миллиона евро за Ловрича и настаивало на 2,5 миллиона.

Ловрич может перейти в "Динамо". Источник: Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро. Он начинал карьеру в Словении, но вскоре переехал на родину, где выступал за "Локомотиву", "Кустошию" и несколько других клубов.

Перейдя в "Горицу" в 2018 году, Ловрич успел провести уже 96 матчей за команду, забить 44 гола и отдать 23 результативные передачи. В минувшем сезоне на его счету 32 поединка, 18 голов и 7 ассистов.