Гостаможслужба уже перевыполнила план

Всего за январь-июнь текущего года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 207,5 млрд грн при запланированном показателе - 191,5 млрд грн, сообщает ГТСУ.

Таким образом Гостаможслужба перевыполнила план почти на 16 млрд грн и перечислила:

в общий фонд — 174,6 млрд грн;

в специальный фонд — 32,9 млрд грн.

За 6 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 57,3 млрд грн или на 38%.

В Государственной таможенной службе также подчеркнули, что согласно закону "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2021 год" на июнь план поступлений был увеличен на 1,2 млрд грн. Они же в июне перечислили в бюджет Украины 37,3 млрд грн (при запланированных 33,6 млрд грн) и выполнили план на 111%(сверх плана перечислено 3,7 млрд грн).