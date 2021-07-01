Тищенко опроверг информацию о незадекларированной недвижимости

"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает информацию из расследования журналистов о якобы его незадекларированной недвижимости и заявил, что у него нет дома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так можно и этот дом ко мне. Мне очень жаль, до политики эта группа журналистов казалась мне профессиональной. То, что происходит сегодня, - это заказные статьи против меня. У меня нет домов. Это дом моего друга.

Фотографии с 2016 года. Родители Аллы (Алла Барановская - жена Тищенко) приехали из Донецка. Они переселенцы. Мы живем в одном доме. Я горжусь, что родители Аллы приехали с Донбасса в Украину, что они украинцы. Мне гадко комментировать желтую прессу", - заявил Тищенко, комментируя расследование о том, что элитная недвижимость нардепа оформлена на членов семьи Ситак.

Напомним, по данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, постит в Инстаграмме, а сам нардеп говорит, что он якобы туда "ездит в гости".

Сам дом записан на Людмилу Ситак - мать Виталия Ситака, в квартире которого проживает депутат. Брат Виталия Ситака - Александр - является парламентским помощником народного депутата Николая Тищенко, а также совладельцем ресторана "Ришелье", который входит в "группу ресторанов Николая Тищенко".