Минздрав: Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации

Гендиректорка Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении МОЗ Мария Карчевич заявила, что вакцины Комирнати (Файзер) за госзакупками предусмотрели достаточно, и на 5 этапе можно будет открыть возможность для всех желающих ею прививаться, сообщает Лига.net.

Возможно, 5 этап откроют в июле.

"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнати - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме +2 - +8 в течение 30 дней. Когда будет официальное решение в Украине, можем потенциально говорить о том, что Файзер будет не только в мобильных бригадах, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб)", - сказала Карчевич.

Речь идет о штабе по вакциноуправляемых инфекциях, куда входят представители международных организаций, к примеру, ВОЗ, эксперты по иммунопрофилактике, представители держинституций.