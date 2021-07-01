Межбанк: доллар растет

В четверг рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжился.

Нерезиденты вышли с покупками валюты для вывода выплаченных дивидендов. Кроме того, с крупной покупкой валюты вышел «Укрэксимбанк». В результате ценник на покупку поднялся до 27,41 гривен, а на продажу – до 27,435 гривен. В то же время желающих продать валюту сегодня было меньше, т.к. части экспортеров выплатили компенсацию НДС, и они не испытывали недостатка гривны. К концу обеденного перерыва торговля стабилизировалась в диапазоне 27,37-27,40 гривен, рост остановился.

Вслед за безналичным пошел вверх и курс наличного доллара в Украине. Утром доллар в обменниках Киева продавали по 27,24-27,35 гривен, а к обеду ценник вырос до 27,32-27,34 гривен. Впрочем, желающих покупать по выросшей цене оказалось немного, и уже после обеденного перерыва операторы валютного рынка начали снижать цену.

Евро на FOREX сегодня продолжил снижение к американскому доллару и опустился до отметки 1,1836 доллара. После выхода статистических данных, свидетельствующих о росте деловой активности в странах Еврозоны, а также снижении уровня безработицы, евро устремился вверх и вырос до 1,1871 доллара. Наличный евро в обменниках Киева подорожал с 32,35-32,40 до 32,44-32,45 гривен.

Польский злотый остался на прежнем уровне: сегодня в Киеве его можно купить по 7,15-7,16 гривен.

Российский рубль в первой половине дня начал укрепляться к американскому доллару и к обеду вырос до 72,80 рублей за доллар. Цена наличного рубля в столице осталась на прежнем уровне: как и вчера, большинство обменок продают его по 3,72-3,75 гривны за 10 рублей. В то же время появились предложения и по 3,70 гривны за 10 рублей.