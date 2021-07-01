Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает"

Александр Лукашенко на пленарном заседании Форума России и Беларуси заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом украинский народ не виноват, сообщает Корреспондент.

"Мы видим, как "тает" суверенитет и независимость наших южных соседей. Пусть простят нас южане, но так случилось. И мы вынуждены об этом вспоминать и говорить не единожды. От этого страдают только люди, и мы не можем допустить разрыва братских связей между народами", – заявил Лукашенко.

"Вы вчера правильно сказали (во время прямой линии), – обратился Лукашенко к президенту РФ Владимиру Путину. – Украинский народ ни в чем не виноват, это наш братский народ, мы всегда были вместе с этим народом и будем вместе. Но что поделать, коль руководство нашей братской Украины пошло другим путем".

В этой связи Лукашенко поблагодарил Путина и всех россиян "за поддержку в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси".