Банки продолжают избавляться от проблемных кредитов

Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 37,9% по состоянию на 1 июня против 39,6% на 1 мая, сообщает Экономическая правда.

С начала года снижение доли NPL (Non-performing loan - ЭП) составило 3,2 п.п. и произошло в банках всех групп.

В регуляторе напомнили, что два года назад показатель NPL превышал 50%. Согласно правительственной стратегии реформирования государственных банков, конечной целью является уменьшение доли NPL в кредитном портфеле госбанков ниже 20% до 2025 года.

За 2020 год доля неработающих кредитов в банках сократилась на 7,4% до 41% на 1 января 2021 года.

В Нацбанке ожидают, что к 2023 году банки смогут сократить объем NPL до 24%, "а в случае существенного роста кредитования уровень NPL снизится до менее 20%".

НБУ ведет переговоры с Международным валютным фондом о создании специализированного суда для урегулирования споров по неработающим займам банков (NPL).