Денежные переводы из-за границы растут

Объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2021 года составил 1035 млн долларов. Это на 16,4% больше, чем годом ранее (889 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Всего по данным НБУ за январь-май 2021 года в Украину поступило 5096 млн долларов, что на 10,7% больше, чем годом ранее (4605 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-мае 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 1921 млн долларов, что на 23 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (1898 млн долларов).

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост переводов трудовых мигрантов в Украину в 2021 году до 13 млрд долларов

В целом объем частных переводов в Украину из-за границы в 2020 году составил 12 121 млн долларов. Это на 1,7% (на 200 млн долларов) больше, чем годом ранее (11 921 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Автор: Александр Белоус