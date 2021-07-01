Скандальная журналистка избила нардепа сумкой
Одиозная журналистка Ирма Крат набросилась в кулуарах Верховной Рады на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева, сообщает Сегодня.
Так, во время выступления перед журналистами к нардепу подошла Ирма Крат и попыталась ударить его кулаком в лица, но Потураев вовремя ее остановил. После того, как ее атака не увенчалась успехом, она пустила в ход сумку, но и здесь серьезных проблем не доставила депутату.
Прибежавший охранник Рады увел журналистку, а Потураев извинился перед остальными журналистами за ее поведение.
Как оказалось, Ирму Крат разозлило открытие рынка земли с сегодняшнего дня.
"Каждый день партия "Слуга народа" обещала, что будет референдум … Оказалось, что продажа украинской земли любит тишину, но не будет по-тихому. (Люди) выкопают картошку и на осень все области приедут и вынесут (депутатов) вперед ногами … Одно дело, когда внутренний рынок земли, бог с ним, пусть будет. Но когда в законопроект внесли поправку, что землю могут брать как заставку банки с иностранным капиталом…", – сказала она.