Скандальная журналистка избила нардепа сумкой

Одиозная журналистка Ирма Крат набросилась в кулуарах Верховной Рады на народного депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева, сообщает Сегодня.

Так, во время выступления перед журналистами к нардепу подошла Ирма Крат и попыталась ударить его кулаком в лица, но Потураев вовремя ее остановил. После того, как ее атака не увенчалась успехом, она пустила в ход сумку, но и здесь серьезных проблем не доставила депутату.

Прибежавший охранник Рады увел журналистку, а Потураев извинился перед остальными журналистами за ее поведение.

Как оказалось, Ирму Крат разозлило открытие рынка земли с сегодняшнего дня.