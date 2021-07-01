Кулеба назвал способ исправить ошибки 2014 года

Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года, когда незаконные действия России застали мир врасплох, сообщает Деловая столица.

"Крымская платформа — это способ исправить ошибки 2014 года, когда незаконные действия России застали мир врасплох. Объединившись на саммите Крымской платформы 23 августа, мы продемонстрируем, что дуга истории длинная, но она наклоняется к уважению международного права" , — написал Кулеба в Twitter.

О готовности присоединиться к Крымской платформы заявили Франция и Словакия. Поддержали создание Крымской платформы также в Европарламенте. США готовы присоединиться к украинской инициативе по "Крымской платформе". Президент Польши Дуда и литовский лидер Гитанас Науседа примут участие в саммите "Крымской платформы", а также в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, в саммите примут участие 30 государств.