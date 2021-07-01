Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В первый день второго летнего месяца котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжили рост. Почему же опять растет курс доллара в Украине?

Сегодня к росту котировок были причастны как нерезиденты, которые традиционно в начале месяца покупали валюту, конвертируя выплаченные дивиденды, так и крупные госбанки, прежде всего «Укрэксимбанк», вышедшие с покупками. Поговаривают, что «Укрэксимбанк» продолжает закупки валюты для оплаты поставок в Украину вакцины против COVID-19. Сумма там необходима довольно большая, и чтобы не вызвать панику на рынке, банк закупает ее частями. В то же время экспортеры, получившие компенсацию НДС, сегодня сократили предложение валюты. В итоге, наложение этих факторов и спровоцировало рост ценника на покупку до 27,41 гривен, а на продажу – до 27,435 доллара. Впрочем, сегодня рынок справился без вмешательства Национального банка; регулятору, внутри которого назревают один скандал за другим, сегодня явно было не до этого.

Закрыли торги четверга на 8 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,21/27,35 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись шире вчерашнего: спрэд на старте составил 14 копеек. Первые сделки по цене 27,28 гривен на общую сумму прошли в 9:43. Начиная с 9:56 все сделки шли по ценам дороже 27,30 гривен, а к обеденному перерыву вплотную подошли к уровню 27,40 гривен. Частично спасли ситуацию спекулянты: начало нового месяца дало им возможность возобновить продажи, не нарушая нормативов НБУ, поэтому уровень 27,40 сегодня удалось отстоять без вмешательства Национального банка. К закрытию торгов котировки даже несколько откатились вниз.

Котировки закрытия – 27,35/27,38 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 36,1 млн по сравнению со средой и составил 192 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,3772 гривен.

Официальный курс доллара на 2 июля установлен на отметке 27,3841 гривен за доллар, рост на 15,66 копеек.

Официальный курс евро на 2 июля установлен на отметке 32,5227 гривны за евро, рост на 17,64 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1852. Сегодня утром евро, продолжая длящееся несколько дней падение, снизился до 1,1836 доллара, затем в районе 15:00 отскочил до отметки 1,1882 доллара, а к вечеру опять пошел вниз.

Российский рубль в течение дня продолжил снижение по отношению к американскому доллару и к вечеру достиг 73,50 рублей за доллар. Рубль упал даже несмотря на скачок цен на нефть после известия, что Россия и Саудовская Аравия на встрече стран-членов ОПЕК согласовали повышение объемов добычи нефти. Состоянием на 19:30 он торгуется в узком диапазоне 73,38-73,43 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль сегодня продавали по цене от 3,70 до 3,75 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Завтра ожидается очень непростой день для валютного рынка. Из-за того, что 4 июля – День независимости США – в этом году пришелся на воскресенье, следующий понедельник в Америке тоже будет выходной, а значит, никакие операции проводиться не будут. График работы межбанка в Украине уже учел это: завтра ожидается повышенное число как покупок, так и продаж валюты. Выросший курс доллара предполагает, что завтра желающих продать может стать гораздо больше. Не исключено, что и «Укравтодор» выставит на продажу очередную порцию валюты. Однако и желающих купить будет тоже достаточно: к нерезидентам, которые выводят дивиденды, прибавятся импортеры энергоносителей, которые спешат оплатить контракты по старым ценам. Их противостояние будет жарким, ожидается высокая волатильность и колебания на межбанке.

За работой межбанка онлайн (в режиме реального времени) будет пристально наблюдать и наличный валютный рынок. Курс доллара в обменниках Киева сегодня днем доходил до 27,32-27,34 гривен, но к вечеру ажиотаж спал, и ценник опустился до 27,24 гривен. Примерно так же будут продавать доллар и завтра утром. Дальше все будет зависеть от того, кого окажется больше на межбанке: продавцов или покупателей. Национальный банк вмешается только в самом крайнем случае, если возникнет угроза неконтролируемого роста или падения.

Курс евро в обменниках сохраняется на уровне 32,40-32,45 гривен, падение евро на FOREX и падение гривны к доллару в Украине продолжают компенсировать друг друга. Впрочем, уже завтра ситуация может измениться. В пятницу цена наличного евро может как вырасти, так и упасть в пределах 5-10 копеек, если падение на FOREX усилится.

Что касается российского рубля, он второй день движется синхронно с гривной, а именно падает. Поэтому завтрашние цены на наличный рубль останутся на прежнем уровне в районе 3,71-3,75 гривны за 10 рублей.