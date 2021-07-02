Конгресс США запретил Белому дому снимать санкции с "СП-2"

В Палате представителей США предлагают запретить администрации американского президента снимать санкции под предлогом национального интереса. Именно его использовали для снятия ограничительных мер с российского проекта газопровода "Северный поток-2, сообщает Обозреватель.

С инициативой внесения поправки выступила сопредседатель группы поддержки Украины в нижней палате Конгресса Соединенных Штатов Марси Каптур. передает "Голос Америки" в Twitter.

Внести правку предлагается в бюджетный закон. В сюжете уточняется, что это является чуть ли не единственной возможностью повлиять на Белый дом и препятствовать завершению строительства газопровода.

Также журналисты подчеркивают, что в Конгрессе есть двухпартийная поддержка в вопросе противодействия "Северному потоку-2".

Сьогодні співголова групи підтримки України у Палаті Представників Марсі Каптур внесла поправку до Бюджетного закону, яка забирає право у Білого Дому знімати санкції під умовою націнального інтересу pic.twitter.com/ol5gXcRFQW — Голоc Амepики (@chastime) July 1, 2021

Ранее стало известно, что США и Германия обсуждают возможные компенсации потерь Украины из-за транзита в обход ее территории.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен решением американского лидера Джо Байдена не препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".