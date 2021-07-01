Мендель написала книгу о нации и работе с Зеленским

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу о своей работе, политике и самоидентификации украинцев.

Об этом Мендель заявила Суспильному.

"Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторые инсайды принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации" , - сообщила она.

Других деталей бывший пресс-секретарь президента не сообщила, только отметила, что книга должна выйти в июле. Также она не уточнила, каким будет название, тираж и издательство, однако подчеркнула, что издательство ей ничего не стоило.

В своем Instagram Мендель предложила подписчикам угадать название ее книги, отметив, что в названии будет очень известный афоризм в современной политике. Пост Мендель сопроводила игривым фото.