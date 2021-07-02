В США обнародовали зарплаты сотрудников Белого дома

Администрация президента США Джо Байдена раскрыла данные о зарабортках сотрудников Белого дома. Как следует из отчета, зарплаты мужчин и женщин практически равны, сообщает Лента.Ру.

По информации Bloomberg разница в доходах составляет 1 процент: женщины зарабатывают в среднем 93 752 доллара, а мужчины — 94 639 долларов в год. При этом, доля женщин среди сотрудников Белого дома составляет около 60 процентов. Это резко контрастирует с администрацией Дональда Трампа, при котором разница в жаловании исчислялась десятками тысяч долларов.

Максимальную годовую зарплату в размере 180 тысяч долларов получают 22 сотрудника. В этот список входят пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава администрации Рон Клейн и старший советник президента Нира Танден.

Сотрудникам, занимающим должности младшего звена, ежегодно выплачивается по 48 тысяч долларов. Самые маленькие зарплаты у экономиста Белого дома Джина Сперлинга и координатора по реагированию на коронавирус Джеффа Зиента — они получают 36 тысяч долларов в год.