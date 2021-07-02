Дмитрий Нагиев показал идеальный рельеф мышц

54-летний шоумен Дмитрий Нагиев не так часто радует подписчиков фотографиями, но едва ли не каждый его новый пост — это маленькая ироничная зарисовка на злобу дня. В разгар жаркого лета в ленте появляется все больше снимков инстадив в купальниках. И, похоже, именно они вдохновили звезду «Физрука», сообщает Grazia.

На своей странице в Инстаграме Нагиев выложил кадр, на котором позирует топлес, стоя в воде. Мокрые джинсы не отвлекали внимания от рельефных мышц шоумена.



«Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет — я получил благословение. — написал Дмитрий в подписи к снимку.

