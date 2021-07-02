В Норвегии выплатят компенсации за ущерб здоровью после COVID-прививки

Компенсация из-за негативных последствий для здоровья после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca будет выплачена гражданам Норвегии. Это первые доказательства ущерба, нанесенного вакциной в стране, сообщает Корреспондент.

В одном из случаев медработник, которой сделали прививку, после появившихся осложнений скончалась в марте. Компенсацию получат ее родственники.

Два других пострадавших - женщина-медработник и мужчина в возрасте от 30 до 40 лет – живы. Однако у мужчины до сих пор наблюдаются осложнения после инъекции. Люди по состоянию здоровья не могут работать.

О какой сумме компенсации идет речь, не сообщается.