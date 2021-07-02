В Германии рекомендуют не прививаться повторно препаратом AstraZeneca

Постоянная прививочная комиссия ФРГ в очередной раз изменила рекомендации в отношении вакцины Vaxzevria от коронавируса производства компании AstraZeneca: теперь после первой вакцинации этим препаратом рекомендуется ставить вторую прививку вакциной на основе мРНК, сообщает Интерфакс.

Разрешенными в ЕС вакцинами от коронавируса на основе мРНК являются препараты BioNtech/Pfizer и Moderna, вакцина AstraZeneca - векторная.

"Комиссия рекомендует гражданам, которые получили первую дозу вакцины Vaxzevria, независимо от возраста ставить вторую прививку с перерывом менее в 4 недели вакциной mRNA", - говорится в заявлении, размещенном на сайте комиссии.

Отмечается, что рекомендация связана с быстрым распространением заразного "дельта" - варианта коронавируса в Германии.