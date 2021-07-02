В Антарктиде рекордная жара

Организация признала новый рекордный уровень высокой температуры в Антарктиде. На материке зафиксировано 18,3 градуса по Цельсию, сообщает Корреспондент.

Всемирная метеорологическая организация ООН признала новый рекорд жары в Антарктиде. Как пишет AFP﻿, на материке зафиксировано 18,3 градуса по Цельсию.

Отмечается, что данный показатель температуры был зафиксирован на аргентинской исследовательской станции Эсперанса на Антарктическом полуострове еще 6 февраля 2020 года.

Для сравнения, предыдущий рекорд там составил 17,5°C. Его зарегистрировали также в Эсперансе, но еще в 2015 году.

При этом, ВМО отклонила такие показатели температуры, как 20,75°C. Они были зафиксированы 9 февраля 2020 года на бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур.

Анализ всей полученной информации говорит, что "импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового смещения для датчика температуры".

Известно, что Антарктический полуостров за последние 50 лет стал регионом с наиболее стремительным потеплением - средний уровень температуры поднялся почти на 3°C.

Напомним, ранее в Организации заявили, что засуха может "превратиться в следующую пандемию" - риски растут вместе с потеплением.