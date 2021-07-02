5 худших внедорожников с пробегом, которые часто ломаются

Внедорожники с пробегом автомобильных марок Jeep, Ford, Chevrolet, Lincoln, Kia названы худшим выбором для покупки на вторичном рынке. Машины этих производителей часто ломаются, что доставит немало хлопот их владельцам, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в статье автомобильного издания Hotcars﻿. Был составлен топ худших внедорожников с пробегом, которым нужен ремонт.

5 место Kia Sorento

Kia Sorento 2012 года производства имеет плохую репутацию среди авто еще с 2002 года. Владельцы авто сообщали о проблемах с двигателем, которые часто приводили к полной поломке автомобилей с пробегом менее 100 тысяч км.

Kia Sorento 2012 года производства

4 место Lincoln MKT

Lincoln MKT 2010 года выпуска согласно данным Consumer Reports занял последнее место в списке самых ненадежных люксовых брендов. У машины было большое потребление топлива, плохая управляемость и устаревший интерьер.

Lincoln MKT 2010 года выпуска

Владельцы авто жаловались на ненадежную систему кондиционирования воздуха и преждевременный износ шин.

3 место Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox 2005 года выпуска в США можно приобрести за 2,5 тысячи долларов, что говорит о "популярности" авто. В Штатах были зарегистрированы сотни жалоб, которые варьируются от чрезмерного расхода масла, отказа топливного насоса и поломки прокладки головки блока цилиндров в моторе.

Chevrolet Equinox 2005 года выпуска

2 место Ford Explorer

У Ford Explorer 2004 года производства был зафиксирован отказ трансмиссии наряду с другими проблемами, такими как проскальзывание шестерен и мигающий индикатор коробки передач O/D.

Ford Explorer 2004 года производства

1 место Jeep Grand Cherokee

Больше всего жалоб поступало на Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска. Известно, что внедорожник страдает от проблемного полностью интегрированного силового модуля (TIPM). По сути, это похоже на "мозговой ящик" для всех электрических систем в автомобиле, и любой дефект может проявиться по-разному.

Jeep Grand Cherokee 2011 года выпуска

Владельцы машин жаловались на сбой электрического стеклоподъемника или же полное выключение двигателя.