Трейдеры обвалили цену электроэнергии ниже себестоимости на АЭС

Цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" 2 июля обвалилась на 27% – до 97 коп./кВт час, что ниже себестоимости производства на атомных электростанциях "Энергоатома", сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор Рынка".

Как известно, ранее ответственность за обвал цен на трейдеров возложило Министерство энергетики, призвав НКРЭКУ прекратить ценовые махинации трейдеров.

Позицию Минэнерго поддержал крупнейший производитель электроэнергии в Украине госкомпания "Энергоатом", которая также призвала НКРЭКУ устранить возможности для махинаций трейдеров.

Напомним, в начале июня Министерство энергетики призвало регулятор НКРЭКУ безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергетическом рынке, которые угрожают безопасности энергоснабжения.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась.