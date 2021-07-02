Сколько олигархов останется к окончательному принятию закона о них

Верховная Рада все-таки приняла в первом чтении проект "антиолигархического" закона Владимира Зеленского. Но это не значит, что точно будет сделан и второй, решающий шаг к окончательному принятию документа, сообщает Depo.ua.

В первый день июля на вечернем (внеочередном) заседании парламента 275 нардепов поддержали за основу проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Монобольшинство в составе фракции "Слуги народа" смогло доказать на примере этого голосования факт своего существования, отдав за документ 231 голос.

Поэтому сбылся один из прогнозов председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который пообещал где-то 240 голосов за президентский закон. При этом среди "зеленой команды" нашелся "ренегат" : против закона проголосовала мажоритарщица из Киева Людмила Буймистер. Здесь вспомнилась угроза Арахамии выгнать из фракции депутатов, которые не поддержат закон об олигархах. Теперь интересно будет посмотреть, будут ли реализованы эти угрозы и исключит ли этого депутата из рядов фракции партии власти.

О чем закон Зеленского и сколько у него "братьев"

Коротко напомним, что у президентской версии антиолигархической кампании было трое "братьев" — законопроекты совместного авторства членов фракций "ЕС", "Батькивщины" и "Голоса" (№5599-1), отдельно "Батькивщины" (№5599-3) и персонально нардепа Антона Полякова (№5599-2) из группы "За будущее". И с принятием основного документа все эти проекты сняты с рассмотрения.

А жаль, потому что они могли бы ликвидировать наиболее существенные пробелы проекта Зеленского. В частности, законопроект от трех фракций предлагал сделать ключевым ответственным за установление статуса олигарха органом не подчиненный президенту совещательный СНБО, а Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) в сотрудничестве с Антимонопольным комитетом. Такая схема позволила бы устранить субъективизм Банковой при определении фамилий олигархов.

Также этот проект более подробно прописывал требования к сбалансированности информации на олигархических телеканалах. Третье отличие: НАПК должно было мониторить деятельность чиновников, которые раньше работали на олигархов, и предприятия, принадлежащие олигархам, чтобы те не превратились в монополии.

Но это, повторим, уже несущественно: придется пристально вчитываться в строки именно президентского проекта закона "Об олигархах". А согласно ему, олигархом является физическое лицо, имеющее значительный экономический или политический вес в общественной жизни и отвечающее как минимум трем из четырех признаков одновременно:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является собственником или контроллером субъекта естественных монополий или монополиста на общегосударственном рынке;

имеет подтвержденную стоимость активов более 1 млн прожиточных минимумов для трудоспособных на 1 января соответствующего года — сейчас это 2,270 млрд грн (около 81 млн долларов США).

Главные претензии к этим наработкам юристов Банковой в том, что именно глава государства, управляя СНБО, будет определять, кто "правильный" бизнесмен, а кто у нас олигарх, которого не грех "раскулачить". Решение Совбеза вступает в силу после обнародования соответствующего указа президента Украины.

Лицо, которое власть записала в олигархи, внесут в реестр, оно должно будет подавать декларации о доходах. Публичные политики и чиновники будут декларировать свои контакты с олигархами (а если забудут? Закон в принятом варианте не предусматривает санкций за такие "провалы в памяти" ).

Официально признанному олигархом лицу запретят следующее:

осуществлять взносы (прямо или через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) объектов большой приватизации.

При этом в документе нет другого важного ограничения: запрета олигарху иметь в собственности или под контролем СМИ. Похоже, на Банковой решили оставить за миллиардерами один из самых мощных рычагов их влияния на ситуацию в Украине: контроль над СМИ, а это инструмент массового промывания мозгов обывателя.

Ничего нет в президентском проекте и о такой принципиально важной вещи, как независимость и институциональное укрепление Антимонопольного комитета. "Забыли" авторы и о введении в Украине института цивилизованного лоббизма.

Зато те запреты, которые содержит президентский проект, — на самом деле не помеха, а так, легкое неудобство для признанных олигархами. Участие в большой приватизации вполне можно принимать и через лица, чью конечную связанность с олигархом доказать сложно. А партии будут финансировать, как и сейчас, "простые граждане".

Члены президентской команды отмечают, что сам факт присутствия бизнесмена в "реестре олигархов" не только сделает токсичными контакты с ним, но и осложнит, скажем, кредитование его бизнеса в западных структурах, которые, мол, не захотят портить себе репутацию такими клиентами.

Шаг вперед — два шага назад, или Станцует ли Рада танго с олигархами

Антиолигархический законопроект "слуги" обещают немного "улучшить" ко второму чтению. Но возникает вопрос — когда оно, это второе и решающее чтение, состоится. Показательно, что вчера через минуту после победного для президентского офиса голосования за законопроект №5599 нардепы не менее дружно провалили предложение сократить срок его подготовки ко второму чтению: за было отдано 216 голосов при необходимых 226, из которых 207 дали "слуги". Куда-то подевались "друзья" монобольшинства из групп, которые, чего греха таить, подконтрольны членам клуба самых богатых украинцев.

Наблюдатели не исключают, что представители внимательных к пожеланиям олигархов депутатских кругов могли пойти на несколько рискованную игру: в первом чтении отдав голоса за план деолигархизации страны от Зеленского, в дальнейшем они попытаются тянуть время, ссылаясь на определенную процедуру рассмотрения закона.

Уже говорят о намерении "засыпать" инициативу главы государства горой из тысяч поправок, рассмотрение которых может длиться месяцами, как это было, скажем, с законами об открытии рынка земли. Но, с одной стороны, президентская команда уже продемонстрировала умение преодолевать такие препятствия и дожимать в Раде критически необходимые для поддержания рейтинга главы государства инициативы: для этого весной 2020 года был принят закон о специальной процедуре рассмотрения законопроектов. Он больше года назад был применен при рассмотрении "антиколомойского" закона.

Кроме того, главный "слуга" Рады Давид Арахамия вчера не исключил, что для принятия законопроекта об олигархах могут продлить на одну пленарную неделю нынешнюю сессию ВР. В противном случае законопроект будет вынесен на второе чтение уже осенью. А пока Владимир Зеленский и его окружение, добившись от депутатов первого шага к принятию закона, во что верили далеко не все наблюдатели, получили хороший козырь и возможность для пиара на любимой с середины весны теме Владимира Александровича — "деолигархизации страны".

Скорее всего, под победные реляции о принятии закона в первом чтении начнутся торги за то, кого в конечном итоге Банковая "запишет в олигархи" , то есть кому из потенциальных носителей указанного "титула" позволят остаться в тени и не попасть под описанные в законе критерии. Последнее в действительности не является неразрешимой задачей. Так, можно передать каналы в управление журналистам, как это на днях сделал не олигарх, а "просто" политик Евгений Мураев со своим телеканалом "НАШ".

Может оказаться, что пока дойдет до второго чтения, в Украине просто не окажется олигархов. У того же Виктора Медведчука телеканалов нет и формально не было, а были у его правой руки - Тараса Козака. И монополизм бизнес-структур, например на рынке топлива, доказать Антимонопольному комитету будет сложно. Есть депутатский мандат, но нет миллиардов в собственности: на активы наложены санкции.

Или же возьмем Петра Порошенко. С монополией на любом рынке — та же история, телеканалы можно передать в собственность их журналистам. Остаются мандат и имущественное положение, а это два критерия, а не обязательные три. А вот у Игоря Коломойского и мандата депутата нет. Разговоры о контроле над десятками говорящих голов и депутатских пальцев, которые нажимают правильные кнопки, — это от зависти конкурентов.

Вот и доведите влияние этого "отца победы Зеленского" на тех же "слуг" или группу "За будущее". Документально это не подтвердишь. И главное: за "антиолигархический закон" все те, кого считают в Раде людьми с орбиты Коломойского, дружно проголосовали, даже внефракционный Александр Дубинский (говорит, сделал так, чтобы показать: король голый, а упомянутый закон - пустой).

Иначе говоря, если закон об олигархах поддерживают депутаты, которые связаны с олигархами, тогда что-то не так или с этими депутатами, или с самим законом. Видимо, все же другое...

Ігор Петренко