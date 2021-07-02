США дали рекомендации Украине, как противодействовать торговле людьми

Украина не соответствует в полной мере минимальным стандартам по противодействию торговле людьми, однако прилагает к этому значительные усилия. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Государственного департамента США, сообщает Радио Свобода.

"Несмотря на влияние пандемии COVID-19 на возможности власти противодействовать торговле людьми, руководство государства продемонстрировало увеличение усилий по сравнению с предыдущим периодом", - говорится в отчете.

Таким образом, Украина осталась на "уровне 2" по показателю противодействия, где находится с 2018 года. В 2013-2017 годах государство было отнесено к ряду "стран, за которыми надо наблюдать".

Среди усилий, которые были отмечены Госдепартаментом:

увеличение втрое финансовой помощи для официально признанных жертв торговли людьми;

увеличение доступных услуг для жертв насилия;

проведение информационных мероприятий, которые привлекают внимание к теме, в частности, вместе с международными и украинскими общественными организациями.

В то же время, есть проблемные аспекты, над которыми Украине еще следует работать, отмечает отчет:

власть расследовала и привлекла к ответственности меньше тех, кто причастен к торговле людьми, чем следовало бы;

реструктуризация правоохранительных органов приводит к тому, что новые прокуроры часто не имеют специальной подготовки в области противодействия торговле людьми;

суды продолжают принимать мягкие приговоры тем, кто причастен к торговле людьми. Вероятно, так происходит потому, что судьи недооценивают тяжесть преступлений и имеют устоявшиеся стереотипы. Частично причиной может быть коррупция.

Госдепартамент отмечает еще одну системную проблему: украинское правительство признает жертвами торговли людьми значительно меньшее количество человек, чем то количество, которое фиксируют международные организации. Это не позволяет выявлять и помогать тем, кому нужна защита, говорится в отчете.

Отчет Госдепартамента о торговле людьми в мире является ежегодным исследованием. Соединенные Штаты определяют его как дипломатический инструмент для того, чтобы помочь иностранным правительствам эффективнее противодействовать торговле людьми.