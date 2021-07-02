США дали рекомендации Украине, как противодействовать торговле людьми
Украина не соответствует в полной мере минимальным стандартам по противодействию торговле людьми, однако прилагает к этому значительные усилия. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Государственного департамента США, сообщает Радио Свобода.
"Несмотря на влияние пандемии COVID-19 на возможности власти противодействовать торговле людьми, руководство государства продемонстрировало увеличение усилий по сравнению с предыдущим периодом", - говорится в отчете.
Таким образом, Украина осталась на
"уровне 2" по показателю противодействия, где находится с 2018 года. В 2013-2017 годах государство было отнесено к ряду
"стран, за которыми надо наблюдать".
Среди усилий, которые были отмечены Госдепартаментом:
- увеличение втрое финансовой помощи для официально признанных жертв торговли людьми;
- увеличение доступных услуг для жертв насилия;
- проведение информационных мероприятий, которые привлекают внимание к теме, в частности, вместе с международными и украинскими общественными организациями.
В то же время, есть проблемные аспекты, над которыми Украине еще следует работать, отмечает отчет:
- власть расследовала и привлекла к ответственности меньше тех, кто причастен к торговле людьми, чем следовало бы;
- реструктуризация правоохранительных органов приводит к тому, что новые прокуроры часто не имеют специальной подготовки в области противодействия торговле людьми;
- суды продолжают принимать мягкие приговоры тем, кто причастен к торговле людьми. Вероятно, так происходит потому, что судьи недооценивают тяжесть преступлений и имеют устоявшиеся стереотипы. Частично причиной может быть коррупция.
Госдепартамент отмечает еще одну системную проблему: украинское правительство признает жертвами торговли людьми значительно меньшее количество человек, чем то количество, которое фиксируют международные организации. Это не позволяет выявлять и помогать тем, кому нужна защита, говорится в отчете.
Отчет Госдепартамента о торговле людьми в мире является ежегодным исследованием. Соединенные Штаты определяют его как дипломатический инструмент для того, чтобы помочь иностранным правительствам эффективнее противодействовать торговле людьми.
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